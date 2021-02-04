Для съёмок фильма Псков превратили в Норвегию

16:31, 04 февраля 2021, ПАИ

4 февраля в Пскове на Троицком мосту и у Золотой набережной проходили съёмки «норвежских» эпизодов фильма «Плакать нельзя!», пишет «Комсомольская правда - Псков».

Сценарий ленты создан на основе реальных историй. Так, в фильме рассказывается о судьбе женщины из Пскова, которая с ребенком эмигрировала в Норвегию. По законам этой страны ребенок автоматически становится «собственностью» государства. В связи с этим героям придется столкнуться с различными проблемами ювенальной юстиции.

Режиссер фильма — Наталья Назарова. В картине снимаются Светлана Чуйкина («Нина», «Бригада», «Балканский рубеж»), Иван Янковский («Текст», «Огонь», «Союз спасения»), Дирк Мартенс (Германия — российские киноленты «Матч», «Собибор»), Катарина Шпиринг (Германия — «Вольная грамота», «Вечный отпуск»).

Кинолента будет создана при поддержке Фонда кино России и администрации Псковской области. В прокат фильм выйдет в 2022 году.

О впечатлениях от съемок псковского актера дубляжа Алексея Ильвеса читайте здесь.