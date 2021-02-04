На территории исторического парка «Россия – моя история» в Пскове построят выставочное пространство
На территории исторического парка «Россия – моя история» в Пскове построят выставочное пространство. Об этом сегодня сообщили «Известия».
Заказчиком выступает региональное отделение капитального строительства. Здание возведут на улице Кузбасской Дивизии.
Максимальная стоимость контракта порядка 238 млн рублей. Проектную документацию разработали в 2020 году специалисты ООО «Группа «Спектр». Положительное заключение госэкспертизы уже получено.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 11 февраля. Работы должны быть завершены до 30 сентября этого года.
20 января сообщалось, что в местечке Выбуты под Псковом построят исторический парк «Былины древнего Пскова». Он будет состоять из крепости раннего Средневековья, в которой разместят множество исторических интерактивных площадок. Также в парк войдут поля для массовых показательных сражений и судостроительная верфь.