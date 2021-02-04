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Общество

На территории исторического парка «Россия – моя история» в Пскове построят выставочное пространство

Положительное заключение Госэкспертизы уже получено. Фото tourism.pskov

 

На территории исторического парка «Россия – моя история» в Пскове построят выставочное пространство. Об этом сегодня сообщили «Известия».

​Заказчиком выступает региональное отделение капитального строительства. Здание возведут на улице Кузбасской Дивизии.

Максимальная стоимость контракта порядка 238 млн рублей. Проектную документацию разработали в 2020 году специалисты ООО «Группа «Спектр». Положительное заключение госэкспертизы уже получено.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 11 февраля. Работы должны быть завершены до 30 сентября этого года.

20 января сообщалось, что в местечке Выбуты под Псковом построят исторический парк «Былины древнего Пскова». Он будет состоять из крепости раннего Средневековья, в которой разместят множество исторических интерактивных площадок. Также в парк войдут поля для массовых показательных сражений и судостроительная верфь.

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