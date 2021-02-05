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Сергей Корлыханов рассказал, как стать членом Русского географического общества

Заместитель исполнительного директора – директор департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов в эфире проекта ПАИ-live 5 февраля рассказал, как стать членом Русского географического общества.

«Мы открытая организация, и если в советское время это было в основном общество географов, то сейчас мы занимаемся не только географическими проектами», - отметил Сергей Корлыханов.

По словам спикера, в РГО реализуют проекты в сфере туризма, молодёжной политики, издательской работы, а также поисковой.

«Сейчас любой гражданин России или иностранный гражданин может подать заявление на вступление в РГО», – заметил Корлыханов.

Для этого необходимо выбрать, в каком отделении работать, и оплатить небольшой взнос. Пройти эту процедуру можно на сайте РГО. После этого заявление рассмотрит совет регионального отделения.

«Если человек интересуется страной, путешествует, любит географию, то может подать заявление, – добавил спикер. – Член РГО – это патриот страны, и он из любой точки мира будет делать всё, чтобы наша страна процветала, чтобы о ней узнавали и внутри страны, и за её пределами».

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