Шесть псковичей стали членами Русского географического общества
Членами Русского географического общества стали шесть псковичей. Членские билеты они получили 5 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Заместитель исполнительного директора – директор департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов подчеркнул, что членские билеты всегда выдаются целенаправленно и обдуманно.
«Вы как члены Русского географического общества будете работать вместе с видными учёными, государственными деятелями, путешественниками и депутатами Госдумы», – подчеркнул Сергей Корлыханов.
Он отметил, что Русское географическое общество существует уже 175 лет, и всё это время было престижно быть в его составе.
«Пусть отделение будет небольшое, но это будут деятельные люди региона», – добавил Сергей Корлыханов.
В завершение он отметил, что Псков – добрый город с туристическим, научно-исследовательским и военно-патриотическим потенциалом, который можно организовывать на более высоком уровне.
Ректор ПсковГУ Наталья Ильина поздравила ребят с этим событием и пожелала быть не просто «пассивными членами РГО, а включиться в те приоритетные проекты, которые сегодня реализуются в рамках псковского отделения».
5 февраля перед началом первого заседания попечительского совета Псковского регионального отделения Русского географического общества Сергей Корлыханов стал гостем ПАИ-live. Он рассказал, в чем заключается деятельность РГО, какие проекты планируется реализовать в Псковской области в 2021 году и о том, кто и как может стать его членом.