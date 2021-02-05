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Общество

Шесть псковичей стали членами Русского географического общества

Членами Русского географического общества стали шесть псковичей. Членские билеты они получили 5 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель исполнительного директора – директор департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов подчеркнул, что членские билеты всегда выдаются целенаправленно и обдуманно.

«Вы как члены Русского географического общества будете работать вместе с видными учёными, государственными деятелями, путешественниками и депутатами Госдумы», – подчеркнул Сергей Корлыханов.

Он отметил, что Русское географическое общество существует уже 175 лет, и всё это время было престижно быть в его составе.

«Пусть отделение будет небольшое, но это будут деятельные люди региона», – добавил Сергей Корлыханов.

В завершение он отметил, что Псков – добрый город с туристическим, научно-исследовательским и военно-патриотическим потенциалом, который можно организовывать на более высоком уровне.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина поздравила ребят с этим событием и пожелала быть не просто «пассивными членами РГО, а включиться в те приоритетные проекты, которые сегодня реализуются в рамках псковского отделения».

5 февраля перед началом первого заседания попечительского совета Псковского регионального отделения Русского географического общества Сергей Корлыханов стал гостем ПАИ-live. Он рассказал, в чем заключается деятельность РГО, какие проекты планируется реализовать в Псковской области в 2021 году и о том, кто и как может стать его членом.

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