Почти 627 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
626 795 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 104 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 404 тысячи исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболели 3 951 233 человека, 3 436 326 пациентов выздоровело, 76 229 – умерло. В Псковской области COVID-19 заразился 30 121 человек, выздоровели 18 593 пациента, умерло 140 человек.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.