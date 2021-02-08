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Общество

Семейные ценности: «Народное признание» у печорского центра помощи детям (ВИДЕО)

Заместитель директора печорского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, Галина Печникова стала обладателем региональной общественной премии «Народное признание — 2020» в номинации «Лидер». В финальном голосовании на сайте ПАИ она обошла директора школы и главу крупного производства.

В печорском центре помощи (до недавнего времени известном как школа-интернат) живут почти 60 воспитанников от 3 до 17 лет. В него попадают дети, которые по разным причинам остались без родительской опеки, — у кого-то родители умерили, у большинства живы, но не хотят или объективно временно не могут воспитывать своих детей. Вместе с педагогами центра Галина Печникова пытается вернуть детей в их родные семьи, а если это невозможно — найти для них новых родителей.

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