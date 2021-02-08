Двукратный чемпион мира по хоккею безвозмездно делится опытом с юными псковичами
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев безвозмездно передаёт свой опыт юным псковичам. Об этом заявил директор Ледового дворца Пскова Иван Штылин в эфире ПАИ-live.
Он напомнил, что в январе Николай Жердев провёл бесплатный мастер-класс для спортсменов из Пскова, и с тех пор представители Ледового дворца поддерживают с ним хорошие отношения. По словам Ивана Штылина, перед Новым годом именитый хоккеист принял решение переехать жить в Псков. «На сколько, мы не знаем, но сегодня он здесь живет, тренируется и, самое главное, абсолютно безвозмездно передаёт свой опыт ребятам на хоккейной площадке. И мы надеемся, что эта дружба нам в дальнейшем поможет», - добавил директор Ледового дворца.
Ранее стало известно, что Николай Жердев лечил алкоголизм в псковском монастыре.