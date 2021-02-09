Привитые от ковида псковичи получают бессрочную справку

14:30, 09 февраля 2021, ПАИ

Привитые от коронавируса жители Псковской области получают на руки справку о прививке. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Интерфаксе» заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

Она отметила, что это документ, заверенный печатью медицинской организации, но справка не является документом государственного образца. Справка, подтверждающая, что гражданин привился от ковида, является бессрочной.

В целом, в Псковской области 6,5 тысячи псковичей сделали прививку от коронавируса. В регион поступило более 13 тысяч доз вакцины от коронавируса.