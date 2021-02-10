Более 22 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

13:53, 10 февраля 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 22 575 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

9 февраля в стране зафиксировано 536 летальных исходов пациентов с коронавирусом. За сутки в России выявлено 14 494 новых случая заражения коронавирусом.

Всего по состоянию на 10 февраля в России выявлено 4 012 710 случаев заболевания коронавирусом, 3 516 461 человек выздоровел, 78 134 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 30 411 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 19 138 пациентов, 146 человек умерло.