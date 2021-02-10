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Общество

Торговая марка «Деревня Соловьи» отмечена специальным призом премии «Народное признание»

10 февраля в администрации Псковского района состоялась церемония награждения торговой марки «Деревня Соловьи» по итогам конкурса «Народное признание – 2020».

Генеральному директору «ПсковАгроИнвест» Ирине Толмачевой вручили диплом премии, специальный приз от компании «Ростелеком» и благодарственное письмо администрации Псковского района.

Вручая награды, Глава Псковского района Наталья Федорова отметила, что предприятие «ПсковАгроИнвест» является флагманом производства района. Фирма всё время движется вперед, развивается, ищет новые формы работы. Она также назвала награды новым «толчком» в развитии и пообещала помощь со стороны администрации района в покорении новых «вершин» бизнеса.

Ирина Толмачева поблагодарила присутствующих и голосовавших за предприятие на портале ПАИ за признание и награды, и подчеркнула, что предприятие работает в первую очередь для жителей района, области и покупателей. Поэтому, коллектив создает свою продукцию с огромной ответственностью и любовью, и премия станет стимулом работать еще лучше, отметила она.

Напомним, что торговая марка «Деревня Соловьи» завоевала второе место в номинации «Наша марка» премии «Народное признание – 2020».

В 2020 году премия «Народное признание» отметила своё 11-летие. На соискание премии поступило 145 заявок. Премию в этом году присуждали в 11 номинациях. Победителей выбирали путём сложения голосов, набранных во время второго тура голосования на сайте Псковского агентства информации, и членов жюри, в состав которого вошли 14 человек.

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