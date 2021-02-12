0
13:03
Псковская область получит максимальное софинансирование на модернизацию здравоохранения
13:00
Олеся Назарой станет гостьей ПАИ-live
12:23
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
11:34
В противокоронавирусный указ в Псковской области внесены изменения
11:20
Два псковича скончались из-за коронавируса
11:05
Тест на коронавирус: проверено на себе (ВИДЕО)
10:52
Цветные собаки появились еще в одном российском городе
Еще новости
Общество

Цветные собаки появились еще в одном российском городе

Очередной случай появления цветных собак зафиксирован в России. На этот раз животных с нетипичным окрасом заметили в Подмосковье, сообщается на канале Mash в Telegram.

В Подольске зелёных собак увидели пару недель назад, фото и видео попали в различные паблики в социальных сетях. Некоторые очевидцы заявляли, что до покраски собаки были агрессивны и кидались на прохожих.

Как сообщает РБК со ссылкой на местное общество защиты животных «Зоощит», четвероногие испачкались в сухом красителе, который кто-то случайно рассыпал. Зоозащитники заверили, что краска не токсична. Собаки здоровы, вакцинированы и чипированы. «Надеемся, что это единичный случай, а не издевательства над животными. Следим за ситуацией», — добавили в обществе.

Некоторые специалисты объясняют нетипичны окрас собак из Подмосковья так: животных могли обработать специальным медицинским препаратом, предназначенным для лечения гнойных ран и воспалений кожи. Речь идет о зеленке, но в виде ветеринарного спрея.

Ранее СМИ опубликовали информацию о появлении голубых собак на территории химзавода в городе Дзержинске Нижегородской области. Городские власти уже ведут переговоры с организацией на тему отлова собак и их последующего осмотра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Псковская область получит максимальное софинансирование на модернизацию здравоохранения
12 февраля 2021
Псковская область получит максимальное софинансирование на модернизацию здравоохранения
Олеся Назарой станет гостьей ПАИ-live
12 февраля 2021
Олеся Назарой станет гостьей ПАИ-live
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
12 февраля 2021
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
В противокоронавирусный указ в Псковской области внесены изменения
12 февраля 2021
В противокоронавирусный указ в Псковской области внесены изменения
Два псковича скончались из-за коронавируса
12 февраля 2021
Два псковича скончались из-за коронавируса
Тест на коронавирус: проверено на себе (ВИДЕО)
12 февраля 2021
Тест на коронавирус: проверено на себе (ВИДЕО)
Цветные собаки появились еще в одном российском городе
12 февраля 2021
Цветные собаки появились еще в одном российском городе
29 свадеб: зеркальная дата вызвала ажиотаж среди псковских молодожёнов
12 февраля 2021
29 свадеб: зеркальная дата вызвала ажиотаж среди псковских молодожёнов

Идет загрузка...