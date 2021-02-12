Цветные собаки появились еще в одном российском городе

10:52, 12 февраля 2021, ПАИ

Очередной случай появления цветных собак зафиксирован в России. На этот раз животных с нетипичным окрасом заметили в Подмосковье, сообщается на канале Mash в Telegram.

В Подольске зелёных собак увидели пару недель назад, фото и видео попали в различные паблики в социальных сетях. Некоторые очевидцы заявляли, что до покраски собаки были агрессивны и кидались на прохожих.

Как сообщает РБК со ссылкой на местное общество защиты животных «Зоощит», четвероногие испачкались в сухом красителе, который кто-то случайно рассыпал. Зоозащитники заверили, что краска не токсична. Собаки здоровы, вакцинированы и чипированы. «Надеемся, что это единичный случай, а не издевательства над животными. Следим за ситуацией», — добавили в обществе.

Некоторые специалисты объясняют нетипичны окрас собак из Подмосковья так: животных могли обработать специальным медицинским препаратом, предназначенным для лечения гнойных ран и воспалений кожи. Речь идет о зеленке, но в виде ветеринарного спрея.

Ранее СМИ опубликовали информацию о появлении голубых собак на территории химзавода в городе Дзержинске Нижегородской области. Городские власти уже ведут переговоры с организацией на тему отлова собак и их последующего осмотра.