В противокоронавирусный указ в Псковской области внесены изменения

11:34, 12 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области ограничительные мероприятия, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, продлили по 28 февраля. Изменения внесены в Указ губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

При этом отменен запрет на присутствие зрителей при проведении официальных спортивных и физкультурных мероприятиях. Разрешенная численность зрителей будет определяться по согласованию с главным государственным санитарным врачом по Псковской области с учётом особенностей проведения каждого конкретного мероприятия.

Кроме того, с 13 февраля предприятия общественного питания могут оказывать услуги гражданам до 24 часов.

Также жители региона теперь могут посещать досуговые и развлекательные заведения, за исключением ночных клубов и дискотек. Сохраняется запрет на проведение и участие граждан в массовых досуговых и развлекательных мероприятиях.

С указом можно ознакомиться на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области.