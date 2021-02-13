Как слушать радиостанции через телевизор, рассказали псковичам

09:54, 13 февраля 2021, ПАИ

В Псковском ОРТПЦ рассказали, как слушать радиостанции через телевизор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В центре отметили, что на цифровые технологии российское телевидение перешло в 2019 году. 98,4 % населения получили возможность смотреть 20 цифровых эфирных телеканалов и слушать три радиостанции. В состав первого цифрового мультиплекса входят «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». По данным «Медиаскопа», сейчас почти 20 % россиян слушают радио через телевизор.

В Псковском ОРТПЦ уточнили, что вся информация в эфире передаётся с помощью радиоволн, которые отличаются по техническим характеристикам: у одних длина волны составляет от 1 до 10 км и частота от 30 до 300 кГц, у других – от 10 до 100 метров и частота от 3 до 30 мГц. «Сперва считалось, что только на длинных волнах можно передавать информацию на дальние расстояния, однако позже выяснилось, что короткие волны могут отражаться от земли и верхних слоёв атмосферы. Благодаря этому они распространяют информацию на тысячи километров даже при маломощном передатчике. Такая «дальнобойность» способствовала расцвету коротковолнового вещания», – рассказали в центре.

Сегодня короткие волны применяются в основном для любительской и профессиональной связи, некоторые страны используют его для радиовещания. КВ-вещание считается самым эффективным способом передачи информации в чрезвычайных ситуациях, когда отсутствует электричество, интернет и мобильная связь. С середины XX века распространение получили ультракороткие волны (УКВ), к которым относятся и волны дециметрового диапазона — ДМВ. Приём цифрового эфирного телевидения в домах зависит именно от того, насколько хорошо антенна ловит ДМВ-диапазон.

Для приёма волн разной длины нужны разные антенны. В бывшем СССР телевидение транслировалось в основном на метровых волнах (1–12-частотные каналы). И только в постсоветское время началось активное освоение телекомпаниями дециметрового диапазона (21–69-частотные каналы). Сейчас федеральные телеканалы вещают исключительно в ДМВ. «С советских времён на крышах стоят коллективные антенны метрового диапазона, да и личные антенны у многих зрителей по-прежнему принимают только метровые волны. Такая антенна может поймать цифровой телесигнал вблизи передающей станции. Но его мощность будет слабой, а то и вовсе недостаточной. Поскольку в цифровом телевещании нет привычных помех, для зрителя картинка будет то выглядеть отличной, то исчезать совсем», – пояснили в ОРТПЦ.

Специалисты подчеркнули, что только дециметровая антенна может стабильно без перебоев принимать сигнал цифрового эфирного телевидения. Обычно она выглядит как ёлка и представляет собой длинную палку с небольшими увеличивающимися поперечинами.

Для качественного приёма рекомендуется выбирать дециметровые логопериодические антенны. Такие конструкции состоят из двух основных стержней, направленных на источник передачи. Поперёк них расположены более короткие стержни разной длины — вибраторы, сконструированные так, чтобы стабильно улавливать сигнал.

Антенну необходимо направить в сторону ближайшей телебашни. Если она закрыта другим зданием или окна обращены в другую сторону, можно использовать способность ДМВ-волн отражаться от твёрдых поверхностей: сориентировать антенну на видимую стену соседнего дома или гору. Далее нужно её вращать, пока не получится максимально возможная мощность принимаемого сигнала. Следить за этим показателем позволяет индикатор уровня и качества сигнала, он имеется в большинстве цифровых телевизоров и приставок. Индикатор отображается на экране во время ручной настройки телеканалов. Обычно для этого нужно выбрать в меню позицию «Настройка каналов» и далее «Ручная настройка». В появившемся поле необходимо ввести номер телевизионного канала и/или частоту мультиплексов в вашем населённом пункте (их можно посмотреть на сайте ртрс.рф).

На всех цифровых приёмниках есть кнопка переключения из режима радио в режим телепросмотра и обратно. Обычно эта кнопка называется TV/RADIO, реже TV/R или просто RADIO.

Напомним, 13 февраля в десятый раз отмечается Всемирный день радио. Праздник утверждён Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году в честь создания в 1946 году «Радио ООН». В 2021 году девиз праздника – «Новый мир, новое радио. Эволюция, инновации, сближение».