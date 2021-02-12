«Народное признание» «повелителей драконов» (ВИДЕО)

17:24, 12 февраля 2021, ПАИ

Псковские гребцы на лодках класса «Дракон» стали обладателями премии «Народное признание – 2020» в номинации «Рекорд». Энтузиасты развивают этот командный вид спорта 15 лет, за это время псковские «повелители драконов» объездили все крупные турниры и несколько раз становились чемпионами мира.

Гонки на лодках «Дракон» популярны во многих странах, этот вид не требует специальных технических навыков, поэтому на соревнованиях нет ограничений по возрасту участников — греблей на «Драконах» любители занимаются до самых преклонных лет.