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Общество

«Народное признание» «повелителей драконов» (ВИДЕО)

Псковские гребцы на лодках класса «Дракон» стали обладателями премии «Народное признание – 2020» в номинации «Рекорд». Энтузиасты развивают этот командный вид спорта 15 лет, за это время псковские «повелители драконов» объездили все крупные турниры и несколько раз становились чемпионами мира.

Гонки на лодках «Дракон» популярны во многих странах, этот вид не требует специальных технических навыков, поэтому на соревнованиях нет ограничений по возрасту участников — греблей на «Драконах» любители занимаются до самых преклонных лет.

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