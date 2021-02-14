Внук Олега Янковского прибыл в Псковскую область для съёмок в фильме

12:05, 14 февраля 2021, ПАИ

Актёр, внук знаменитого Олега Янковского Иван Янковский прибыл в Псковскую область для съёмок в фильме «Плакать нельзя!». Сейчас съёмочная группа работает на берегу Ужинского озера в Гдовском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ивану и его коллегам приходится по несколько часов в день проводить на морозе в лёгкой искусственной шубе. «Как ни странно, тепло она держит», – уточняет Янковский. Актёр не жалуется, но в каждой паузе старается отогреться горячим чаем.

Холод – то, что нужно для правдоподобности, ведь действие происходит в зимней Скандинавии. Для большей выразительности картинки на площадке используют дым-машину. А художники по костюмам даже ведут учёт снежинок, упавших на тех, кто находится в кадре.

Главную роль играет уроженка Псковской области, актриса Светлана Чуйкина, в съёмках также участвует немецкий актёр Дирк Мартенс и другие.

Социальная драма с элементами триллера рассказывает о псковичке, которая эмигрировала с сыном за рубеж. Здесь она сталкивается с государственной машиной ювенальной юстиции, которая отбирает у неё ребёнка. Сценарий основан на реальных событиях.

Режиссёр фильма – Наталья Назарова, производство кинокомпании Nota Bene Film Group при поддержке Фонда кино России и администрации Псковской области. В прокат фильм выйдет в 2022 году.

Корреспондент Псковского агентства информации побывал на площадке, эксклюзивные кадры можно увидеть здесь.

Также съёмки в Гдовском районе посетил и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.