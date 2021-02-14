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Общество

Уроженка Острова исполнит главную роль в картине «Плакать нельзя!»

Уроженка Острова, актриса Светлана Чуйкина исполнит главную роль в фильме «Плакать нельзя!», передаёт корреспондент Псковского агентства информации, побывавший на съёмочной площадке картины. Сейчас съёмочная группа работает в Гдовском районе.

Светлана признаётся, что с родным регионом её мало что связывает. «Но родители хорошо помнят эти места, просили передавать привет», – отметила актриса.

Она также высказалась относительно сюжета картины. Социальная драма с элементами триллера рассказывает о псковичке, которая эмигрировала с сыном за рубеж. Здесь она сталкивается с государственной машиной ювенальной юстиции, которая отбирает у неё ребёнка. Сценарий основан на реальных событиях. По словам Чуйкиной, закон всегда должен стоять на стороне матери и ребёнка и помогать в трудных ситуациях. «Думаю, это должно быть очевидно и для нашего, и для иностранного зрителя», – добавила актриса.

Режиссёр фильма – Наталья Назарова, производство кинокомпании Nota Bene Film Group при поддержке Фонда кино России и администрации Псковской области. В прокат фильм выйдет в 2022 году.

Корреспондент Псковского агентства информации побывал на площадке, эксклюзивные кадры можно увидеть здесь.

Также съёмки в Гдовском районе посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников

 

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