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Общество

Коллективу «Псковпассажиравтотранса» представят нового руководителя

Нового руководителя представят коллективу "Псковавтотранса". Фото ПАИ.

Как стало известно Псковскому агентству информации, сегодня, 15 февраля, коллективу «Псковпассажиравтотранса» представят нового руководителя.

Ранее сообщалось, что 12 февраля руководитель предприятия Юрий Киргинцев покинул свой пост по собственному желанию.

«Я сделал все, что мог», - озвучил ПАИ причину ухода Юрий Киргинцев.

Юрий Киргинцев исполнял обязанности генерального директора «Псковпассажиравтотранса» с октября 2019 года. Он сменил на должности Александра Куренкова, который возглавил «Псковпассажиравтотранс» после того, как с поста руководителя ушел Николай Киянец. До него руководителем предприятия был Александр Питиримов, он покинул пост в сентябре 2018 года. Таким образом,  на предприятии за короткий срок сменилось три руководителя. 

И. о. руководителя в данный момент является заместитель директора «Псковпассажиравтотранса» Сергей Иванов.


 

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