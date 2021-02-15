Ежегодно рак обнаруживают у 20 детей в Псковской области
Ежегодно рак обнаруживают у 20 детей в Псковской области, сообщил в эфире ПАИ-live врач-хирург Псковской областной детской клинической больницы, врач-онколог Сергей Истомин.
Преобладают болезни кровеносной системы – гемобластозы, лейкозы и лимфомы. На втором месте – проблемы центральной нервной системы, опухоли головного и спинного мозга. На третьем – нейробластомы, болезни почек и мягких тканей.
«Большинство опухолей носят врожденный характер, а зачатки болезни закладываются внутриутробно. Причина заключается в генетике, в поломке генов, из-за этого происходит нарушение развития плода. Ткани оказываются не в том месте, и из них образуются злокачественные опухоли», – уточнил врач.