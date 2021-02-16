В Псковской области нужна профилактика толерантности – Дмитрий Шахов

15:54, 16 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области должна проводиться профилактика толерантности, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 16 февраля.

Дмитрий Шахов отметил, что целенаправленной информации о пресечении жестокости мало и формы донесения, возможно, не те. «Подростки дрались всегда», - констатировал он. По его словам, также должно быть правильное воспитание ребенка в семье и школе. Уполномоченный уверен, что школа - главный и важный институт социализации. «Нельзя отгораживать ребенка от общества», - добавил омбудсмен.

Напомним, в городе Дно учащиеся техникума жестоко избили подростка и сняли это на видео. Теперь образовательное учреждение ждёт проверка.