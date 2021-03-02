78 очагов коронавируса зафиксировали в Псковской области с начала пандемии

15:32, 02 марта 2021, ПАИ

С начала пандемии в Псковской области зафиксировали 78 очагов коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время селекторного совещания с медиками 2 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Всего было зарегистрировано 78 вспышек коронавирусной инфекции, 74 вспышки сняты с учёта. На контроле остаются 4 вспышки с общим числом пострадавших – 48 человек», - отметил Александр Нестерук.

Свято-Введенский женский монастырь в Островском районе (14 человек) планируют снять с контроля 3 марта, остальные три действующих очага относятся к системе здравоохранения, причем два из них – в Великолукской межрайонной больнице: в отделении нарушений кровообращения (11 пациентов и 1 сотрудник) и в урологическом отделении (13 пациентов). И также очаг в Порховской больнице (9 пациентов).