О грядущих культурных мероприятиях, театре кукол и системе рибейтов – в интервью с Ольгой Тимофеевой

21:36, 03 марта 2021, ПАИ

Культурная жизнь в Псковской области постепенно выходит из карантинного режима. Возобновили работу многие учреждения, в том числе драмтеатр, театр кукол и филармония, планируются к проведению традиционные фестивали. Генеральный директор Театрально-концертной дирекции региона Ольга Тимофеева рассказала об изменениях в работе учреждения, предстоящих масштабных мероприятиях и новых проектах.

«Лето будет ударное»

– Недавно произошла некая реорганизация – Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина вошёл в состав Национального драматического театра России (Александринского театра). В юрисдикции дирекции остались кукольный театр и Псковская областная филармония. Что изменилось в связи с этим «расставанием»?

– Мы до сих пор не расстались – есть совместные проекты, идёт взаимодействие. Конечно, для учреждения это больно, когда такая материальная база и такие специалисты ушли. Но, с другой стороны, с федеральным статусом у нашего театра появились дополнительные возможности, и мы за коллег только рады. Коллектив ушёл – артистический состав, а также специалисты по звуку, свету, видео остались за пределами дирекции. А у нас много проектов – мы совместно делали конкурсы, фестивали, праздники. И конечно, для нас это достаточно чревато. Но сотрудничество продолжится.

– Тёплый сезон не за горами, да и коронавирус отступает. Какие планы есть у дирекции?

– Сначала про федеральные даты. Впереди 800-летие Александра Невского. Есть федеральный план, который утверждён. И одно из мероприятий, которое вошло в него, – «Славься, Русь!». Им будет заниматься Театрально-концертная дирекция Псковской области. Немножечко приоткрою завесу: планируется и много региональных проектов. На данный момент к 800-летию Александра Невского мы готовим лазерное шоу. Это будет новинка для горожан и гостей города. Это ролик порядка 17 минут –анимационный лазерный мультфильм. Сейчас думаем, где транслировать, предполагаем, что это будет Кремль. Будем принимать участие и в реконструкции Ледового побоища – идёт усиление этого праздника, совместно с ОЦНТ работаем над концепцией. Посмотрим, что из этого выйдет. Весь год посвящён 800-летию князя, мероприятия начнутся с апреля и закончатся в декабре. В апреле, если всё сложится, будет лазерное шоу и «Ледовое побоище», в июне – «Славься, Русь!», осенью – мероприятия, приуроченные ко дню рождения Александра Невского. Это целый цикл мероприятий. Я приглашаю всех жителей активно следить за афишей данного проекта.

Самое интересное мероприятие, о котором никто ничего не знает, – 1000-летие первого упоминания в летописи посёлка Усвяты. 31 июля и 1 августа пройдёт празднование, будет большое количество творческих проектов. Усвяты – это 13-й город в России, который перешагнул этот рубеж. На территории Усвятского района такие интересные исторические факты происходили, что мы были достаточно удивлены, когда погрузились. В ближайшее время будет утверждён и представлен план мероприятий. Забегая вперёд: на территории Усвятского района пройдёт фестиваль реконструкции. Мы поднимаем на другой уровень фестиваль имени Ольги Сергеевой. И весь вектор праздника будет переплетён с достаточно известной фольклористкой, со дня рождения которой в следующем году исполнится 100 лет. Будет построен детский городок с планетарием, нашим театром кукол. Запланирована большая концертная площадка, гала-концерт «Псковская волна». Хедлайнером будет федеральная звезда, пока не скажу кто. Сейчас отработаем все вопросы и тогда уже анонсируем.

Никто не отменял Фестиваль русской музыки, который начинается через две недели. Также на территории Себежского района пройдёт «Курган дружбы». Состоится традиционный «Десантный взвод» в рамках Армейских игр. Это уже традиционные мероприятия. Лето будет ударное. Видите, до конца августа я вам уже столько проектов назвала.

«Продюсеры сюда не едут»

– С каждым годом областных праздников становится всё больше. «Поезд Победы» в этом году тоже был в зоне вашей ответственности, очень интересное мероприятие. Здесь вы работаете с центром народного творчества?

– Да, у нас есть совместные проекты. У ТКД очень много партнёров появилось. Мы работаем с управлением общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области, все патриотические мероприятия мы отрабатываем совместно с ними. Очень много проектов с общественными организациями. Может быть, слышали, что сейчас активно работает система помощи через грантовую поддержку некоммерческим организациям. Есть министерские гранты, президентские, различные фонды. Мы ведём большую кампанию в этом плане. В прошлом году получили министерский грант на фестиваль «Музыка на воде», который давно хотели провести. В этом году тоже подаём много заявок на гранты, сейчас как раз идёт заявочная кампания. Например, в Министерство культуры подали заявку на проект «Творческие люди» – на 1000-летие Усвят пытаемся привлечь дополнительные финансовые средства. Всё больше и больше обрастаем проектами, и это хорошо. Потому что, привлекая дополнительные средства, мы уравниваем жителей Пскова и Санкт-Петербурга, Москвы, которые видят другие проекты и возможности. Работаем над повышением уровня качества выпускаемого продукта.

– Предыдущий год был коронавирусный, и на вас он должен был отразиться в первую очередь.

– Да, отразился. Все прекрасно понимают, что бюджет учреждения культуры складывается из государственной поддержки и средств от платных услуг. Конечно, в прошлом году вторая составляющая у нас резко упала. У нас Дима Билан выступил, и со следующего дня объявили карантин. И до сих пор в репертуаре БКЗ филармонии симфонический оркестр и ансамбль «Псков» – только местные.

– Ограничения по наполняемости зала сейчас действуют?

– Да, 50 %. И продюсеры сюда не едут, потому что ехать на половину зала экономически не выгодно. Трудности финансовые есть, но за счёт привлечения дополнительных средств, в принципе, мы нивелируем эту ситуацию.

О планах реконструкции «Таблетки»

– Кукольный театр: с одной стороны, были интересные премьеры, с другой стороны, есть хорошо известный всем хозяйственный вопрос, связанный с новым помещением – «Таблеткой». Как вы считаете, что в результате получится, будет ли это помещение достроено и оборудовано, пойдёт ли это в плюс театру?

– Я много мнений слышу, в том числе архитекторов Пскова, общественников. Моё личное мнение: это очень удачное место для размещения театра кукол. Сейчас думают перенести. На самом деле, если почитать строительные нормы и правила при проектировании и строительстве театров, там чётко прописано, что театры рекомендуется размещать в парковых зонах. Сейчас здание «Таблетки» совершенно не привлекательно, очень сильно портит инфраструктуру парка. Сейчас у нас завершился этап эскизного проектирования, мы уже примерно знаем, как будет выглядеть здание. Мы все прекрасно понимаем, что то здание, которое сейчас занимает театр кукол, по сути, не соответствует даже техническим условиям размещения театрального оборудования. Театральная технология идёт вперёд, а так как это объект культурного наследия федерального значения, многие приборы нельзя даже повесить на стену.

Дело не в том даже, что маленький зал. В новом здании предполагается два зала – основной, на порядка 160 человек (сейчас 100), и второй, на 60 мест для совсем маленьких зрителей. Проект предусматривает многофункциональность – будет огромное фойе, большой распределительный вестибюль, для интерактивных мероприятий тоже будет место. Представлен проект благоустройства территории – рядом с театром будет находиться практически 1,5 гектара земельного участка. Малые архитектурные формы и дополнительные развлекательные площадки станут точкой притяжения горожан. Сейчас там нет большого количества людей. Мы надеемся, что в 2022 году Министерство культуры откроет финансирование – в рамках приезда в Псковскую область министр культуры РФ Ольга Любимова пообещала содействие в реконструкции объекта под размещение театра кукол. Для жителей и гостей города это будет достойный объект.

– Когда есть шанс увидеть перемены? Сколько времени займёт строительство, если в следующем году откроют финансирование?

– Три года.

– Перспектива обозримая. Если говорить об организационной части, у вас есть коллега – автономная некоммерческая организация «Псковконцерт», чуть больше года назад организованная структура. Как вы с ней взаимодействуете, находите ли общий язык?

– Мы не конкурируем совершенно, у нас много совместных проектов, которые происходят на территории Псковской области. Просто, может, об этом мало кто знает. Это некоммерческая организация, которая тоже направлена на привлечение дополнительных финансовых средств посредством получения грантов, субсидий различных организаций через процедуры конкурсного отбора для дополнительного развития творческой направляющей на территории Псковской области. Но у нас разные направления – «Псковконцерт» ближе к развитию классической музыки, в основном все проекты базируются на базе Губернаторского симфонического оркестра.

О системе рибейтов и новых проектах

– Театрально-концертная дирекция в том числе помогает тем, кто изъявляет желание снимать кино в регионе.

– Два года назад на ТКД возложили обязанность по реализации механизма рибейтов – это возмещение финансовых затрат кинокомпаниям, которые они понесли на территории Псковской области. Сейчас реально вернуть 20 % затрат через такой механизм. Два года уже действует эта система, но, к сожалению, пока мы рибейт не выдали никому. Для чего это региону: первое – это развитие туризма. На территории Калининграда снимался «Глаз тигра», и после этого произошло массовое паломничество туристов на территорию съёмок. И администрация Калининградской области посчитала, что такое продвижение региона окупает многие вложения.

– Во многих городах есть целые маршруты, построенные исключительно на местах киносъёмок.

– У нас тоже есть все предпосылки. У нас есть уникальные места, интересные и узнаваемые не только в России, но и за рубежом. Поэтому эта система должна работать и привлекать туристов. С другой стороны, это хоть и кратковременное, но появление рабочих мест на территории Псковской области. Это социальная составляющая системы рибейтов, которая области даёт дополнительные возможности для развития экономики.

– А почему никто не воспользовался этой системой?

– Дело в том, что система рибейтов предусматривает большое количество документов, которые должны будут предоставлены. Мы-то новички в этой схеме, а те же Калининградская область, Тюмень были пионерами данного проекта. И они в течение трёх лет тоже не давали никому рибейтов, потому что кинокомпании достаточно сложно собрать пакет документов.

– А что касается проекта восстановления исторических зданий, есть же какая-то задумка у дирекции?

– В нашей сфере люди творческие и совершенно разные, у многих есть интересные проекты, и я всегда стараюсь их поддержать. У нас широкая сфера деятельности, и некоторые проекты, казалось бы, напрямую к нам не относятся. Сейчас рождается интересный проект визуализации объектов, которые уже никогда не будут стоять на территории Пскова. Совместно с архитекторами работаем. Суть такая: через определённую призму можно увидеть, что когда-то там стояло вот такое здание. Это такое окно в прошлое будет. К этой интриге вернёмся чуть попозже.

Ещё одно направление – мы работаем над созданием арт-резиденции для молодёжи. Этот пилотный проект запущен на территории РФ, он реализуется в трёх областях. Суть такова, что есть много талантливой молодёжи, которая собственными силами на подмостках пытается свои проекты продвинуть. Это и концертное направление, танцевальное, художественное и так далее. Совместно с управлением общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области мы работаем над созданием площадки, на которой мы будем собирать, обучать и направлять этих ребят. Это будет отдельное помещение со сценической площадкой, дополнительными репетиционными залами, которое позволит ребятам не только прочувствовать свой проект, но и вынести его на зрителя.