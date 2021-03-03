Слух псковичей страдает от технического прогресса – врач

17:57, 03 марта 2021, ПАИ

Слух псковичей страдает от технического прогресса. Об этом рассказала отоларинголог, врач-сурдолог Псковской областной клинической больницы Любовь Гусева в эфире проекта ПАИ-live 3 марта.

«Слух страдает от технического прогресса, – считает врач. – Хочется, чтобы жизнь была тише и спокойнее, тогда и слух, и здоровье будет лучше».

Громкая музыка, а особенно прослушивание музыки в наушниках пагубно сказывается на слухе, что приводит к тугоухости и использованию слуховых аппаратов, подчеркнула специалист.

Ранее Любовь Гусева рассказала, что в последнее время отмечается увеличение процента людей с тугоухостью, в частности среди молодых людей. Она также перечислила основные причины ослабления слуха.