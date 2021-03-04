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Общество

В Пскове обсудили возможность внедрения практики «мягких родов» в перинатальном центре

В Псковском перинатальном центре может появиться практика «мягких родов». Соответствующую тему подняли во время круглого стола «Счастливая мама – здоровый ребёнок», который прошёл 3 марта.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации отметила, что круглый стол было решено провести из-за обращений псковичек с просьбой оказать содействие по внедрению практики «мягкие роды» в Псковском перинатальном центре.

«Мягкие роды – это когда женщина является активной участницей процесса, хочется, чтобы для женщины этот процесс был счастливым», - отметила Наталия Соколова.

«Мягкие роды» позволяют женщинам двигаться, когда ей это необходимо, и рожать в комфортной позе.

Ранее псковички пожаловались на грубость со стороны персонала перинатального центра. В свою очередь руководство медучреждения приняло жалобы во внимание.

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