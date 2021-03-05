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Общество

Успела в последний момент: великолучанка рассказала, как поймала выпавшего из окна ребёнка

Любовь Алтынь, Фото ГТРК

Великолучанка Любовь Алтынь рассказала, как поймала выпавшего из окна трёхлетнего мальчика, пишет ГТРК «Псков».

Любовь Алтынь заметила падающего ребёнка примерно на половине дома. Подхватить его успела в последний момент, но удара избежать не удалось.

«Я его прижала, мы с ним стояли, он кричал: «Упаль, упаль!» - и больше ничего он не кричал», - рассказывает великолучанка.

Спустя пару минут во двор вышла мать ребёнка, которая рассказала, что отлучилась буквально на секунду.

По словам местной жительницы, куст сирени смягчил падение ребёнка, что позволило избежать трагических последствий. Предварительно установлено, что мальчик забрался на стоящий под окном диван, залез на подоконник и открыл окно, вылетев вниз.

С ссадинами всего тела, скальпированной раной правой подмышечной области ребёнка доставили в больницу. По словам врачей, в данный момент ему ничего не угрожает.

3 марта появилась информация о падении ребёнка из окна пятого этажа. Позже стало известно, что мальчика поймала жительница Великих Лук, оказавшаяся в момент происшествия неподалеку.

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