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Общество

Коронавирус сорвал сожжение чучела Масленицы в Пскове

В Пскове ограничения по коронавирусу сорвали сожжение чучела Масленицы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В связи с угрозой распространения коронавируса запрещено проведение масленичных гуляний. По распоряжению Роспотребнадзора также запрещена продажа блинов на улице. Напомним, что для псковичей 13 и 14 марта в Детском парке будут работать ярмарочные ряды. 

Масленичная неделя в России началась 8 марта.

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