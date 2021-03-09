Коронавирус сорвал сожжение чучела Масленицы в Пскове
В Пскове ограничения по коронавирусу сорвали сожжение чучела Масленицы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
В связи с угрозой распространения коронавируса запрещено проведение масленичных гуляний. По распоряжению Роспотребнадзора также запрещена продажа блинов на улице. Напомним, что для псковичей 13 и 14 марта в Детском парке будут работать ярмарочные ряды.
Масленичная неделя в России началась 8 марта.