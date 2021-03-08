«Бонни и Клайд»: в Тюмени поставят спектакль по мотивам трагедии с подростками в Стругах Красных

11:51, 09 марта 2021, ПАИ

В Тюмени в Молодежном театральном центре «Космос» поставят спектакль «Бонни и Клайд. Тюмень» на основе трагической истории псковских подростков Кати Власовой и Дениса Муравьёва, которые в 2016 году погибли в Стругах Красных. Об этом пишет портал Newsprom.ru.

Режиссером постановки выступит председатель молодежного совета СТД РФ, участник спектаклей – номинантов фестиваля «Золотая маска» Виталий Федоров, а организатором — театральная мастерская «ТеМа». Премьера состоится в конце марта в рамках II Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров «Малая сцена».

Основным материалом исследования станет подлинное видео прямой трансляции, которую девятиклассники из Пскова вели в социальной сети в день гибели. На спектакле актеры поделятся личными переживаниями, обсудят со зрителями историю подростков и ее общественный резонанс, сообщает Moi-portal.ru.

«В Тюмени только устанавливается культура создания контента для подростков. А с ними особенно важно говорить на темы, которые их на самом деле волнуют, и включать в процесс не только как наблюдателей, но и как активных участников», - поделился руководитель Молодежного театрального центра «Космос» Илья Титов.

14 ноября 2016 года 15-летние школьники из Пскова, скрываясь в доме в поселке Струги Красные, обстреляли автомобиль полиции, на котором стражи порядка подъехали, чтобы разыскать по просьбе родителей одного из подростков, который три дня скрывался. Полицейские пытались уговорить несовершеннолетних сдаться, однако школьники покончили с собой.

По мотивам трагедии режиссер Александр Хант («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») готовит фильм «Межсезонье». Омский режиссер Яна Мартынец сняла по мотивам этой же трагедии бюджетную картину «Доживём до каникул?..». А Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» выпустили музыкальный клип, его поставила Валерия Гай Германика («Школа», «Все умрут, а я останусь»).