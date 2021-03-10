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Общество

Спасшие человека полицейские получили дипломы «Народного признания» (ВИДЕО)

Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков получили дипломы победителей региональной общественной премии «Народное признание – 2020». Дипломы лауреатам вручили директор ИД АНО «Медиа 60» Ирина Федорова и начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.

В 2020 году Иван Кекин и Александр Волков спасли пятерых участников ДТП на трассе Печоры – Старый Изборск. После столкновения автомобиль с газовым оборудованием загорелся, двери частично заклинило, был реальный риск взрыва. 

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