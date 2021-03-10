Кто должен петь в Европе. Псковичи дали ответ

22:40, 10 марта 2021, ПАИ

Давайте начистоту: мы все поём. В караоке, во время застолья, в душе и пока занимаемся домашними делами. Самые рейтинговые передачи на телевидении связаны с песнями. Многие популярные ныне артисты обрели армию фанатов, победив в песенном конкурсе. Самый глобальный и известный конкурс – «Евровидение». На днях стало известно, кто поедет представлять нашу страну на этом соревновании. Мы решили узнать у псковичей, знают ли они этого исполнителя и кого они бы отправили отстаивать музыкальную честь. Ответы можно увидеть в нашем видеоматериале.



После победы Димы Билана на «Евровидении-2008» наша страна каждый год стремилась повторить этот успех. Много раз мы были близки к первой строчке, но одержать победу не удавалось. Проблема в судействе, политике или «загнивающем Западе» – эти вопросы оставим другим. В прошлом году Россию должна была представлять группа Little Big. Они взорвали всю музыкальную повестку, их песня звучала из каждого чайника, а танец знаменитого пухляша стал трендом всех соцсетей. Казалось, что победа уже в кармане, но конкурс был отменён.

Планировалось, что группа поедет в этом году, но они отказались. В эфире Первого канала 8 марта стало известно, что представлять Россию на песенном конкурсе будет певица Manizha. Она стала победительницей зрительского голосования, обойдя группы «2Маши» и Therr Maitz.

Как выяснилось из опроса, псковичи знают об этой новости, но до конца не понимают, какие песни она исполняет и в чем её популярность. Стоит признать, так часто бывает в этом конкурсе. Популярным становятся после выступления. Псковичи придерживаются трёх разных позиций: одним интересно как проявит себя артистка, другие считают, что выбор неудачный и следует отправить кого-то другого. Среди предложенных вариантов была Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Клава Кока и уже упомянутые Little Big.

«Евровидение» – это шоу. Нужно отправлять того, кто сможет по-настоящему зажечь», – говорила одна из опрошенных. Третье же мнение – не ехать вовсе: мол, это фрик-шоу и России там делать нечего.

Так или иначе, наблюдать за соревнованием будет интересно. Нас ждёт масса эмоций и новых песен. Будем держать кулачки.