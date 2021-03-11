Клиентов Мегафона возможное отключение интернета не затронет

12:00, 11 марта 2021, ПАИ

Клиентов оператора сотовой сети «МегаФон» не затронет возможное отключение интернета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В «МегаФоне» уточнили, что частотный ресурс 3400-3600 используется дочерней компанией «Неоспринт».

«Клиентов «МегаФона» возможное отключение не затронет. Нам известно, что в ближайшее время состоится комиссия ГКРЧ о продлении радиочастот. Это позитивный шаг, мы надеемся, что будем услышаны», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 11 марта в России заканчивается действие разрешений на частоты 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет «Ростелеком», «МегаФон».