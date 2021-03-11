0
12:08
Фотоконкурс для школьников объявил Полистовский заповедник
12:04
Придется отдуваться за бабушку. Часть 2
11:31
Полистовский заповедник набирает волонтёров
10:53
В память о Валентине Курбатове в Псковском театре драмы повесили его силуэт
10:24
Более 291 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области
08:29
Ещё 75 жителей Псковской области заразились COVID-19
01:17
Как Роскомнадзор попал мимо «Твиттера» и про преодоление скорости света – в «Хорошем дайджесте»
Еще новости
Общество

Клиентов Мегафона возможное отключение интернета не затронет

Клиентов оператора сотовой сети «МегаФон» не затронет возможное отключение интернета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В «МегаФоне» уточнили, что частотный ресурс 3400-3600 используется дочерней компанией «Неоспринт».

«Клиентов «МегаФона» возможное отключение не затронет. Нам известно, что в ближайшее время состоится комиссия ГКРЧ о продлении радиочастот. Это позитивный шаг, мы надеемся, что будем услышаны», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 11 марта в России заканчивается действие разрешений на частоты 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет «Ростелеком», «МегаФон».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Фотоконкурс для школьников объявил Полистовский заповедник
11 марта 2021
Фотоконкурс для школьников объявил Полистовский заповедник
Полистовский заповедник набирает волонтёров
11 марта 2021
Полистовский заповедник набирает волонтёров
В память о Валентине Курбатове в Псковском театре драмы повесили его силуэт
11 марта 2021
В память о Валентине Курбатове в Псковском театре драмы повесили его силуэт
Более 291 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области
11 марта 2021
Более 291 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области
Ещё 75 жителей Псковской области заразились COVID-19
11 марта 2021
Ещё 75 жителей Псковской области заразились COVID-19
Как Роскомнадзор попал мимо «Твиттера» и про преодоление скорости света – в «Хорошем дайджесте»
11 марта 2021
Как Роскомнадзор попал мимо «Твиттера» и про преодоление скорости света – в «Хорошем дайджесте»
Псков и Узбекистан обсудили сотрудничество
10 марта 2021
Псков и Узбекистан обсудили сотрудничество
Кто должен петь в Европе. Псковичи дали ответ
10 марта 2021
Кто должен петь в Европе. Псковичи дали ответ

Идет загрузка...