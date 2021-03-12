Автоклубы появятся в каждом муниципалитете Псковской области

12:16, 12 марта 2021, ПАИ

В каждом муниципалитете Псковской области появятся автоклубы. Об этом сообщила председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

Автоклубы в рамках реализации нацпроекта «Культура» получит каждый муниципалитет. Ежегодно регион будет приобретать восемь автоклубов.

Жанна Малышева отметила, что Псковская область была инициатором и заявила себя как регион, готовый реализовать пилотный проект по созданию автоклуба, который являлся бы не только мобильной сценической площадкой, но и имел посадочные места.

Из-за сжатого финансирования было принято решение приобрести автотранспорт, который будет вмещать сценическую площадку и необходимое технологическое оборудование, а также будет иметь около 15 посадочных мест.

При посещении Псковской области министр культуры России Ольга Любимова высоко оценила результаты и добавила, что «удовольствие работать в таком действительно современном и технологически оснащенном просто по высокому слову техники автоклубе».

«Он имеет свой дизель-генератор, автономное подключение, позволяющее в любой местности, где нет вообще электричества, разворачивать деятельность этого автоклуба», - добавила Малышева.