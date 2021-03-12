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Общество

Ещё девять модельных библиотек планируют открыть в Псковской области

В Псковской области планируют открыть ещё девять модельных библиотек. Об этом рассказала председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

Спикер напомнила, что в 2020 году в регионе открыли три модельные библиотеки.

«В этом году мы откроем ещё три библиотеки, сейчас мы готовим порядка девяти заявок уже на следующий год, то есть активно работаем», – подчеркнула Жанна Малышева.

Для подачи заявки необходимо иметь полный пакет и сделать серьёзные вложения в состояние здания, помещений, грамотные дизайн-проекты.

«В рамках выделяемых средств наши коллеги, например, в Острове оборудовали студию звукозаписи, которая библиотеке позволит стать не только центром книговыдачи, а центром, куда будет стремиться молодежь, где можно подготовить какие-то проекты, записи», – добавила спикер.

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