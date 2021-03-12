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Общество

Межрегиональная «Вахта памяти» в Пыталовском районе переносится на неопределенный срок

В Пыталовском районе межрегиональная «Вахта памяти» переносится на неопределенный срок. Причиной стало отсутствие болотохода, пишет газета «Заря» Красногородского района.

Накануне псковские поисковики попросили помочь в поиске гусеничного болотохода для доставки людей и оборудования для подъёма советского самолета Ил-2.

Руководитель военно-патриотического поискового объединения Псковской области «След Пантеры» Геннадий Корольков рассказал, что поисковики готовы начать подъём Ил-2 сейчас, но для этого необходим болотоход. Межрегиональная «Вахта памяти» должна была начаться 12 марта.

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