Самолёт из МинВод не смог совершить посадку в аэропорту Пскова
Самолёт из Минеральных Вод не смог сесть в псковском аэропорту и ушёл на запасной аэропорт, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.
Из-за сильного бокового порывистого ветра, метели и плохой видимости самолёт не смог совершить посадку, сообщил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов.
Командир экипажа принял решение уйти на запасной аэродром в Пулково.
Ранее рейс из Минеральных Вод задерживался из-за обледенения взлётно-посадочной полосы. Вылет был перенесён.