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Общество

Самолёт из МинВод не смог совершить посадку в аэропорту Пскова

Самолёт из Минеральных Вод не смог сесть в псковском аэропорту и ушёл на запасной аэропорт, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Из-за сильного бокового порывистого ветра, метели и плохой видимости самолёт не смог совершить посадку, сообщил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов.

Командир экипажа принял решение уйти на запасной аэродром в Пулково.

Ранее рейс из Минеральных Вод задерживался из-за обледенения взлётно-посадочной полосы. Вылет был перенесён.

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