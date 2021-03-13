Самолёт из Минеральных Вод вернулся с запасного аэродрома Пулково в Псков

12:29, 13 марта 2021, ПАИ

Самолёт из Минеральных Вод, который накануне вынужден был сесть на запасном аэродроме в Пулково, благополучно прилетел в Псков, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов отметил, что самолёт вылетел из Пулково 13 марта в 10:26, сел в Псковском аэропорту и в 11:58 уже направился в Калининград.

Самолёт из Москвы, который с опозданием вылетел из аэропорта Внуково, также благополучно сел в Пскове.

12 марта вылет самолёта из Минеральных Вод в Псков задержался из-за погодных условий.