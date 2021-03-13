В Пскове мужчина с ребёнком проехал по тонкому льду реки на велосипеде

15:12, 13 марта 2021, ПАИ

Мужчина с ребёнком на велосипеде проехал по тонкому льду реки в Пскове с одного берега на другой, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

13 марта на льду реки Великой был замечен мужчина на велосипеде, который вёз с собой ребёнка. Дежурившие на месте спасатели сделали местному жителю замечание, но он его проигнорировал.

С 5 марта выход на лёд был запрещён. Ранее в МЧС рассказали, как помочь провалившемуся под лёд человеку.