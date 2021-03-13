0
16:43
Николай Валуев в Пскове (ВИДЕО)
15:12
В Пскове мужчина с ребёнком проехал по тонкому льду реки на велосипеде
14:41
Распродажа туров по России с кешбэком пройдёт в марте-апреле
13:42
Николай Валуев подарил боксёрские перчатки с автографом Псковскому центру единоборств
13:05
Николай Валуев прибыл в Псковский центр единоборств
12:39
О культурных ноу-хау и повышении престижа творческих профессий – в интервью с Жанной Малышевой
12:33
Николай Валуев: Безудержное желание показать себя приводит на большой спортивный пьедестал
Еще новости
Общество

В Пскове мужчина с ребёнком проехал по тонкому льду реки на велосипеде

Мужчина с ребёнком на велосипеде проехал по тонкому льду реки в Пскове с одного берега на другой, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

13 марта на льду реки Великой был замечен мужчина на велосипеде, который вёз с собой ребёнка. Дежурившие на месте спасатели сделали местному жителю замечание, но он его проигнорировал.

С 5 марта выход на лёд был запрещён. Ранее в МЧС рассказали, как помочь провалившемуся под лёд человеку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Николай Валуев в Пскове (ВИДЕО)
13 марта 2021
Николай Валуев в Пскове (ВИДЕО)
В Пскове мужчина с ребёнком проехал по тонкому льду реки на велосипеде
13 марта 2021
В Пскове мужчина с ребёнком проехал по тонкому льду реки на велосипеде
Распродажа туров по России с кешбэком пройдёт в марте-апреле
13 марта 2021
Распродажа туров по России с кешбэком пройдёт в марте-апреле
Николай Валуев подарил боксёрские перчатки с автографом Псковскому центру единоборств
13 марта 2021
Николай Валуев подарил боксёрские перчатки с автографом Псковскому центру единоборств
Николай Валуев прибыл в Псковский центр единоборств
13 марта 2021
Николай Валуев прибыл в Псковский центр единоборств
Николай Валуев: Безудержное желание показать себя приводит на большой спортивный пьедестал
13 марта 2021
Николай Валуев: Безудержное желание показать себя приводит на большой спортивный пьедестал
Псковский рынок: грязь, лужи и неуважение к псковичам
13 марта 2021
Псковский рынок: грязь, лужи и неуважение к псковичам
97 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
13 марта 2021
97 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Идет загрузка...