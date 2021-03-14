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Общество

Митрополит Тихон вручил награды борющимся с коронавирусом медикам

Митрополит Псковский и Порховский Тихон вручил патриаршие награды медикам Псковской области, внёсшим вклад в борьбе с пандемией коронавируса. Вручение состоялось в храме Святителя Луки при Псковской городской больнице 14 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Митрополит в проповеди рассказал о святителе Луки, после этого вручил псковским медикам награды.

Медали «Патриаршая благодарность» получили 19 псковских медиков, также двум медикам митрополит Тихон вручил архиерейские грамоты.

  • Митрополит Тихон вручил награды борющимся с коронавирусом медикам
    Фото: ПАИ
  • Митрополит Тихон вручил награды борющимся с коронавирусом медикам
    Фото: ПАИ
  • Митрополит Тихон вручил награды борющимся с коронавирусом медикам
    Фото: ПАИ
  • Митрополит Тихон вручил награды борющимся с коронавирусом медикам
    Фото: ПАИ
  • Митрополит Тихон вручил награды борющимся с коронавирусом медикам
    Фото: ПАИ
  • Митрополит Тихон вручил награды борющимся с коронавирусом медикам
    Фото: ПАИ

После награждения митрополит Тихон пригласил медиков на блины в Псково-Печерский монастырь.

Отметим, что сегодня митрополит Тихон освятил храм Святителя Луки при Псковской городской больнице.

Напомним, что с инициативой возведения на территории лечебного учреждения православного храма в 2014 году выступили жители города и пациенты больницы. Строительство храма Святителя Луки при городской больнице началось 11 июня 2016 года. Храм открылся в январе 2021 года.

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