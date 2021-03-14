Митрополит Тихон вручил награды борющимся с коронавирусом медикам
Митрополит Псковский и Порховский Тихон вручил патриаршие награды медикам Псковской области, внёсшим вклад в борьбе с пандемией коронавируса. Вручение состоялось в храме Святителя Луки при Псковской городской больнице 14 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Митрополит в проповеди рассказал о святителе Луки, после этого вручил псковским медикам награды.
Медали «Патриаршая благодарность» получили 19 псковских медиков, также двум медикам митрополит Тихон вручил архиерейские грамоты.
После награждения митрополит Тихон пригласил медиков на блины в Псково-Печерский монастырь.
Отметим, что сегодня митрополит Тихон освятил храм Святителя Луки при Псковской городской больнице.
Напомним, что с инициативой возведения на территории лечебного учреждения православного храма в 2014 году выступили жители города и пациенты больницы. Строительство храма Святителя Луки при городской больнице началось 11 июня 2016 года. Храм открылся в январе 2021 года.