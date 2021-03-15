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Общество

Для введения в эксплуатацию Дома губернатора в Пскове требуются археологические изыскания

Для введения в эксплуатацию Дома губернатора в Пскове требуются дополнительные археологические изыскания, сообщил в эфире ПАИ-live председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик. Работы по реставрации здания начались ещё в 2017 году.

Председатель комитета уточнил, что к объекту, который является памятником архитектуры XVIII-XIX вв., предстоит подвести новые коммуникации, в связи с этим и необходимы археологические работы.

Вадим Нэдик напомнил, что на объекте сменились три субподрядчика. «К сожалению, надо констатировать, что после каждого субподрядчика оставалось какое-то количество недостатков. Сейчас решено завершать работу в экстренном режиме. Но есть проблема по этому объекту: чтобы его полноценно подключить к сетям, нужно их проложить по новым трассам, и опять мы приходим к проблеме очень широко распространенной – это проблема необходимости археологических исследований или археологического наблюдения за проведением работ», - добавил Нэдик, отметив, что решение вопросы уже найдено и «дело не будет откладываться в долгий ящик».

«Думаю, в первом полугодии мы решим этот вопрос, ведь библиотека, когда переедет, не может остаться без коммуникаций», - сказал Вадим Нэдик.

Дом губернатора, расположенный на  Октябрьском проспекте, 7а,  – памятник истории и архитектуры XVIII-XIX веков. Это одно из наиболее крупных зданий гражданской архитектуры в застройке Пскова этого периода, совмещающее в себе функцию жилого дома со службами и общественной постройки. Здание является образцом безордерного классицизма в архитектуре губернского Пскова. До начала реконструкции в 2017 году в здании располагалась детско-юношеская библиотека им. В. А. Каверина. В связи с ремонтом учреждение переехало на Сиреневый бульвар, 3.

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