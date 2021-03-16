Мыслевич: Вроде все делают правильное дело, а людей на дорогах гибнет больше

14:36, 16 марта 2021, ПАИ

«Пусть на меня не обижаются руководители организации, которые сейчас реализуют национальный проект по безопасным и качественным автомобильным дорогам, но на сегодняшний день, к сожалению, у нас безопасность на дорогах России как в той басне «Лебедь, рак и щука»: телега стоит. Вроде все делают правильное дело, а людей, по-моему, стало больше гибнуть на дорогах», – заявил в эфире ПАИ-live президент Федерации автоспорта Псковской области, глава комитета по мобильности Российской автомобильной федерации Олег Мыслевич.

Он также упомянул, что федерация регулярно взаимодействует с псковской ГИБДД. «Мы работаем в рамках обеспечения безопасности общероссийских соревнований. Не секрет, что ралли – это вид спорта, который проходит по дорогам общего пользования, нам приходится обеспечивать безопасность на дорогах, по которым из одной деревни в другую люди постоянно передвигаются, и, в общем, приходится вводить временные ограничения на этих дорогах, поэтому здесь постоянно уже в течение 20 лет контакт у нас существует», – рассказал Мыслевич.

«К тому же некоторые наши замечания услышаны и внесены изменения в проект дорожной разметки и размещения знаков, например, на участке дороги Псков – Гдов», – добавил Мыслевич.