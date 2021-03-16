0
15:14
Вечный бой – ПАИ-live c Сергеем Титовым
14:49
Ночью и днём 17 марта в Псковской области будет идти дождь с мокрым снегом
13:51
В Псковской области ищут организатора кибергонок
13:17
Олег Мыслевич назвал самое знаковое событие в автоспорте Псковской области в 2021 году
13:07
Tele2 увеличила на 58% число базовых станций с поддержкой 4G в Псковской области
12:42
Псковский центр помощи аистам получил «Лохматого Оскара»
12:09
Сотрудники отделения «Почты России» в Дубраве-1 работают в здании без окон и дверей
Еще новости
Общество

Мыслевич: Вроде все делают правильное дело, а людей на дорогах гибнет больше

«Пусть на меня не обижаются руководители организации, которые сейчас реализуют национальный проект по безопасным и качественным автомобильным дорогам, но на сегодняшний день, к сожалению, у нас безопасность на дорогах России как в той басне «Лебедь, рак и щука»: телега стоит. Вроде все делают правильное дело, а людей, по-моему, стало больше гибнуть на дорогах», – заявил в эфире ПАИ-live президент Федерации автоспорта Псковской области, глава комитета по мобильности Российской автомобильной федерации Олег Мыслевич.

Он также упомянул, что федерация регулярно взаимодействует с псковской ГИБДД. «Мы работаем в рамках обеспечения безопасности общероссийских соревнований. Не секрет, что ралли – это вид спорта, который проходит по дорогам общего пользования, нам приходится обеспечивать безопасность на дорогах, по которым из одной деревни в другую люди постоянно передвигаются, и, в общем, приходится вводить временные ограничения на этих дорогах, поэтому здесь постоянно уже в течение 20 лет контакт у нас существует», – рассказал Мыслевич.

«К тому же некоторые наши замечания услышаны и внесены изменения в проект дорожной разметки и размещения знаков, например, на участке дороги Псков – Гдов», – добавил Мыслевич.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
В Псковской области увеличилось количество нарколабораторий Вечный бой – ПАИ-live c Сергеем Титовым Мыслевич: Вроде все делают правильное дело, а людей на дорогах гибнет больше В Псковской области ищут организатора кибергонок Комитет по компьютерному автоспорту появился в Российской автомобильной федерации Олег Мыслевич назвал самое знаковое событие в автоспорте Псковской области в 2021 году В Псковской области традиционно проводятся этап чемпионата и три этапа Кубка России по ралли Ралли, компьютерные гонки и мобильность – ПАИ-live с Олегом Мыслевичем Голосование за объекты благоустройства на 2022 год начнётся в Псковской области 26 апреля Михаил Васильев: Электронное голосование – это удобно
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Вечный бой – ПАИ-live c Сергеем Титовым
16 марта 2021
Вечный бой – ПАИ-live c Сергеем Титовым
Ночью и днём 17 марта в Псковской области будет идти дождь с мокрым снегом
16 марта 2021
Ночью и днём 17 марта в Псковской области будет идти дождь с мокрым снегом
В Псковской области ищут организатора кибергонок
16 марта 2021
В Псковской области ищут организатора кибергонок
Олег Мыслевич назвал самое знаковое событие в автоспорте Псковской области в 2021 году
16 марта 2021
Олег Мыслевич назвал самое знаковое событие в автоспорте Псковской области в 2021 году
Tele2 увеличила на 58% число базовых станций с поддержкой 4G в Псковской области
16 марта 2021
Tele2 увеличила на 58% число базовых станций с поддержкой 4G в Псковской области
Псковский центр помощи аистам получил «Лохматого Оскара»
16 марта 2021
Псковский центр помощи аистам получил «Лохматого Оскара»
Сотрудники отделения «Почты России» в Дубраве-1 работают в здании без окон и дверей
16 марта 2021
Сотрудники отделения «Почты России» в Дубраве-1 работают в здании без окон и дверей
Псковский лингвист удостоена звания «Заслуженный работник высшей школы РФ»
16 марта 2021
Псковский лингвист удостоена звания «Заслуженный работник высшей школы РФ»

Идет загрузка...