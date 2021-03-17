0
12:52
Конкурс на самые лучшие пироги проведут в Пскове
12:48
На 40 метров в сторону от Ольгинского моста перенесут Анастасиевскую часовню в Пскове
12:22
Пскович запечатлел Млечный Путь над рекой Псковой
12:16
Очередной Праздник псковского пирога запланирован на 15 мая
12:02
Столица пирога – ПАИ-live с Ольгой Банниковой
11:17
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
11:10
По факту ложного сообщения о готовящемся теракте в псковской школе возбуждено уголовное дело
Еще новости
Общество

Конкурс на самые лучшие пироги проведут в Пскове

Конкурс на самые лучшие пироги проведут в Пскове в рамках Праздника псковского пирога. Об этом сообщила одна из соорганизаторов мероприятия Ольга Банникова в эфире ПАИ-live 17 марта.

Она отметила, что в этом году во время Праздника псковского пирога сохранится идея, когда на мероприятие люди могут принести свои пироги.

«Идея сохраняется, надеюсь, что получится её реализовать. Тут уже дальше будем смотреть, в каком формате нам разрешат проводить праздник. Возможно, это будет как-то дозировано по времени, чтобы не было большого скопления людей. Пока точно не знаю, но, конечно, это основная идея праздника – угощать пирогами. В этом году мы хотим сделать полноценный конкурс. Раньше мы просто благодарили тех, кто принёс, всё было спонтанно. В этом году будет настоящее крупное мероприятие», – рассказала Ольга Банникова.

По её словам, для определения лучших пирогов будет выбрано жюри. «Будет много номинаций – сладкие, несладкие, фруктовые, мясные, традиционные, самый большой пирог, самый оригинальный», – уточнила гостья эфира.

Она также напомнила, что в позапрошлом году, когда был последний праздник, собралось около 50 человек, именно тех, кто зарегистрировал свои пироги. «Надеюсь, что в этом году будет побольше, мы будем активно рекламировать это дело и надеяться на то, что все соскучились по праздникам. Тем более что теперь есть возможности сделать развлекательную часть, концертную, побольше шума и веселья», – заключила Ольга Банникова.

Отметим, что очередной Праздник псковского пирога запланирован на 15 мая. Проводиться он будет традиционно на Золотой набережной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Конкурс на самые лучшие пироги проведут в Пскове Очередной Праздник псковского пирога запланирован на 15 мая Столица пирога – ПАИ-live с Ольгой Банниковой О недолгой «карьере» закладчиков и о псковских криминальных гениях – в интервью с Сергеем Титовым О городской среде, цифровизации и волонтёрах – в интервью с Михаилом Васильевым Всё о голосовании за объекты благоустройства в Псковской области – в интервью с Сергеем Граховым Единственную в мире лабораторию по производству природного кокаина выявили в Псковской области Титов: «Карьера» закладчика наркотиков в Псковской области заканчивается за 3-4 месяца В 70% случаев наркотики в Псковской области сбываются через закладки и тайники Сергей Титов: За сбыт наркотиков можно получить срок больше, чем за убийство
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Псковский пирог
Очередной Праздник псковского пирога запланирован на 15 мая Столица пирога – ПАИ-live с Ольгой Банниковой Конкурс среди школ на самый вкусный пирог планируется провести в Пскове Праздник псковского пирога впервые получил господдержку О юбилейном празднике псковского пирога – ПАИ-live со Светланой Барановой Тарас Кулакевич выиграл «Забег официантов» на Празднике псковского пирога Более 50 кулинаров принесли угощения на Праздник псковского пирога Начался праздник псковского пирога Поехать в Прибалтику, Пушкинские Горы и Себеж смогут победители фотоконкурса на празднике псковского пирога Призы и дипломы получат пекари на празднике псковского пирога - 2019
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Конкурс на самые лучшие пироги проведут в Пскове
17 марта 2021
Конкурс на самые лучшие пироги проведут в Пскове
На 40 метров в сторону от Ольгинского моста перенесут Анастасиевскую часовню в Пскове
17 марта 2021
На 40 метров в сторону от Ольгинского моста перенесут Анастасиевскую часовню в Пскове
Пскович запечатлел Млечный Путь над рекой Псковой
17 марта 2021
Пскович запечатлел Млечный Путь над рекой Псковой
Очередной Праздник псковского пирога запланирован на 15 мая
17 марта 2021
Очередной Праздник псковского пирога запланирован на 15 мая
Столица пирога – ПАИ-live с Ольгой Банниковой
17 марта 2021
Столица пирога – ПАИ-live с Ольгой Банниковой
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
17 марта 2021
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
По факту ложного сообщения о готовящемся теракте в псковской школе возбуждено уголовное дело
17 марта 2021
По факту ложного сообщения о готовящемся теракте в псковской школе возбуждено уголовное дело
Более 298 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
17 марта 2021
Более 298 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

Идет загрузка...