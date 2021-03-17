Конкурс на самые лучшие пироги проведут в Пскове

12:52, 17 марта 2021, ПАИ

Конкурс на самые лучшие пироги проведут в Пскове в рамках Праздника псковского пирога. Об этом сообщила одна из соорганизаторов мероприятия Ольга Банникова в эфире ПАИ-live 17 марта.

Она отметила, что в этом году во время Праздника псковского пирога сохранится идея, когда на мероприятие люди могут принести свои пироги.

«Идея сохраняется, надеюсь, что получится её реализовать. Тут уже дальше будем смотреть, в каком формате нам разрешат проводить праздник. Возможно, это будет как-то дозировано по времени, чтобы не было большого скопления людей. Пока точно не знаю, но, конечно, это основная идея праздника – угощать пирогами. В этом году мы хотим сделать полноценный конкурс. Раньше мы просто благодарили тех, кто принёс, всё было спонтанно. В этом году будет настоящее крупное мероприятие», – рассказала Ольга Банникова.

По её словам, для определения лучших пирогов будет выбрано жюри. «Будет много номинаций – сладкие, несладкие, фруктовые, мясные, традиционные, самый большой пирог, самый оригинальный», – уточнила гостья эфира.

Она также напомнила, что в позапрошлом году, когда был последний праздник, собралось около 50 человек, именно тех, кто зарегистрировал свои пироги. «Надеюсь, что в этом году будет побольше, мы будем активно рекламировать это дело и надеяться на то, что все соскучились по праздникам. Тем более что теперь есть возможности сделать развлекательную часть, концертную, побольше шума и веселья», – заключила Ольга Банникова.

Отметим, что очередной Праздник псковского пирога запланирован на 15 мая. Проводиться он будет традиционно на Золотой набережной.