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Общество

Более 493 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

493 083 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 116 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 274 тысячи исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 4 418 436 человек, 4 024 975 человек выздоровело, 93 364 – умерли. В Псковской области зарегистрировано 33 402 случая заражения коронавирусом, 22 325 человек выздоровело, 208 пациентов умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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