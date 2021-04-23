Около 150 ролей сыграл актёр Псковского театра драмы Сергей Попков

20:14, 23 апреля 2021, ПАИ

Заслуженный артист России, актёр Псковского академического театра драмы Сергей Попков в эфире проекта ПАИ-live 23 апреля рассказал, что сыграл около 150 ролей за 35 лет своей карьеры.

«Я был плотно занят, играл по 3-4 роли за сезон, – отметил Сергей Попков. – В Пскове около 120-130 ролей, плюс в Волгограде около 17».

Также артист работал диктором на радио, делал несколько программ для псковской филармонии. С этими программами он гастролировал по северу России, а также ездил в Голландию, Прибалтику и Украину.

«Какие-то актёры любят танцевать, кто-то поёт, я склонен передавать хорошую поэзию, делиться хорошей поэзией», – подчеркнул артист.