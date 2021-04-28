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Бесплатный «Профсоюзный автобус» будет курсировать по Пскову 1 мая

«Профсоюзный автобус» будет курсировать по Пскову 1 мая. Об этом сообщил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в эфире ПАИ-live 28 апреля.

Он напомнил, что традиционных шествий, митингов, маёвок в этом году не будет. Однако пройдёт много локальных акций. Так, впервые пройдёт мероприятие «Профсоюзный автобус», оно будет организовано во взаимодействии с профсоюзом автотранспорта и дорожного хозяйства, ГП «Псковпассажиравтотранс». «Уже заключены все соглашения и договоры. Будет курсировать по одному из маршрутов автобус с профсоюзной символикой. В этом автобусе вместо кондукторов будет наш профсоюзный актив. Они будут раздавать информацию о профсоюзах, давать консультации», – рассказал Игорь Иванов.

Платить за проезд в таком автобусе не придётся. «Все, кто будет заходить в этот автобус, будут понимать, что чем профсоюзы сильнее, тем быстрее отменят и плату за проезд в автобусе. В некоторых странах это происходит, мы знаем», – уточнил председатель облсовпрофа.

Также запланирована профсоюзная регата, которую проведёт команда ветеранов по гребле. Накануне 1 мая состоится областная трехсторонняя комиссия, намечены мероприятия по охране труда, в том числе конференция с участием представителя комитета по труду, инспекции труда. Будет торжественное мероприятие и прием председателя Псковского облсовпрофа, где профсоюзы осветят социально-экономическую ситуацию в стране, проведут награждение профсоюзного актива почетными грамотами, благодарностями, в том числе от социальных партнеров. А на Пасхальной ярмарке разместится профсоюзная палатка, где представители здравниц профсоюзов будут рассказывать об оздоровлении, приглашать на курорты и вступать в профсоюзы.

«Приглашаем вас на наш Первомай, будет интересно», – пообещал Игорь Иванов.

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