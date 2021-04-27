Публикуем видео с места пожара на улице Красноармейской в Пскове
Пожар произошел 27 апреля около 21:00 в одной из квартир на четвертом этаже многоквартирного жилого дома на Красноармейской,13.
В результате пожара пострадали два человека. Мужчина доставлен в больницу, женщине оказана помощь на месте происшествия. В ходе спасательных работ из жилого дома были эвакуированы семь человек.
Фотографии с места происшествия можно посмотреть здесь>>>.
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27 апреля 2021
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