Публикуем видео с места пожара на улице Красноармейской в Пскове

23:29, 27 апреля 2021, ПАИ

Пожар произошел 27 апреля около 21:00 в одной из квартир на четвертом этаже многоквартирного жилого дома на Красноармейской,13.

В результате пожара пострадали два человека. Мужчина доставлен в больницу, женщине оказана помощь на месте происшествия. В ходе спасательных работ из жилого дома были эвакуированы семь человек.

Фотографии с места происшествия можно посмотреть здесь>>>.