Стала известна причина пожара на улице Красноармейской в Пскове

09:35, 28 апреля 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Причиной пожара, который произошел вечером 27 апреля в Пскове, стало неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Возгорание произошло вчера около 20:48 в однокомнатной квартире на улице Красноармейской, 13 в Пскове. В результате пожара пострадали два человека. 64-летний мужчина был доставлен в больницу с ожогами 2-4 степени тяжести. 56-летняя женщина, получившая отравление угарным газом, госпитализирована не была.

Видео с места происшествия можно посмотреть здесь>>>.