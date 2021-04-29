Псковичам ответили на вопрос о запрете продажи алкоголя на майских выходных

13:30, 29 апреля 2021, ПАИ

Обеспокоенные возможностью запрета продажи алкоголя на майских выходных псковичи активно задавали вопросы в комментариях Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«А это правда, что с завтрашнего дня и все майские праздники наш роспотреб запретит продажу алкогольных напитков не только в торговых точках, но и в ресторанах, барах и кафе?» - задал вопрос пскович.

Представитель администрации Псковской области ответил, что на данный момент такого запрета нет.

Специалисты ответили, входят ли майские выходные дни в отпуск.

Псковский театр драмы опубликовал праздничную афишу на майские выходные.