«Невысыпание катастрофическое»: пскович рассказал, как снимался во втором сезоне «Эпидемии»

17:46, 29 апреля 2021, ПАИ

Пскович Дмитрий Федоров снялся в качестве актера массовых сцен во втором сезоне сериала «Эпидемия» и рассказал об этом в интервью газете «Псковская правда».

Всего Дмитрий Федоров провел на съемочной площадке «Эпидемии» два дня. Съемки прошли 19 и 20 апреля в кинодеревне Урочище Лосковское в Новоржевском районе.

По его словам, за кастинг он не переживал, поскольку знал, что подходит по типажу: «Мне это практически сразу подтвердил режиссер. Были такие участники, которых, как и меня, утвердили сразу, но они участвовать не стали, организаторам пришлось делать донабор».

«В этот раз съемки прошли довольно быстро, почти все было снято с первого дубля. Играли мы деревню религиозных фанатиков, и к нам пришли главные герои. Ну, а какие приключения с ними там происходили, увидите в сериале», - рассказал пскович.

Съёмки второго сезона успешного отечественного сериала «Эпидемия» производства 1-2-3 Production («Перевал Дятлова») стартовали 6 апреля под Москвой. Осенью 2020 года состоялся релиз сериала на крупнейшем стриминговом сервисе Netflix: он две недели держался там в топ-10 самых просматриваемых мировых проектов. Писатель Стивен Кинг похвалил «Эпидемию» в Twitter.

Полную версию интервью читайте на сайте газеты «Псковская правда».