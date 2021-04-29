Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

«Невысыпание катастрофическое»: пскович рассказал, как снимался во втором сезоне «Эпидемии»

Пскович Дмитрий Федоров снялся в качестве актера массовых сцен во втором сезоне сериала «Эпидемия» и рассказал об этом в интервью газете «Псковская правда».

Всего Дмитрий Федоров провел на съемочной площадке «Эпидемии» два дня. Съемки прошли 19 и 20 апреля в кинодеревне Урочище Лосковское в Новоржевском районе.

По его словам, за кастинг он не переживал, поскольку знал, что подходит по типажу: «Мне это практически сразу подтвердил режиссер. Были такие участники, которых, как и меня, утвердили сразу, но они участвовать не стали, организаторам пришлось делать донабор».

«В этот раз съемки прошли довольно быстро, почти все было снято с первого дубля. Играли мы деревню религиозных фанатиков, и к нам пришли главные герои. Ну, а какие приключения с ними там происходили, увидите в сериале», - рассказал пскович.

Съёмки второго сезона успешного отечественного сериала «Эпидемия» производства 1-2-3 Production («Перевал Дятлова») стартовали 6 апреля под Москвой. Осенью 2020 года состоялся релиз сериала на крупнейшем стриминговом сервисе Netflix: он две недели держался там в топ-10 самых просматриваемых мировых проектов. Писатель Стивен Кинг похвалил «Эпидемию» в Twitter.

Полную версию интервью читайте на сайте газеты «Псковская правда».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

29 апреля 2021

«Невысыпание катастрофическое»: пскович рассказал, как снимался во втором сезоне «Эпидемии»
29 апреля 2021

Утверждены границы охранных зон церкви Михаила Архангела в Кобыльем Городище
28 апреля 2021

Центральная городская библиотека опубликовала старинные фотографии Псковщины
28 апреля 2021

Куда пойти на майские: праздничная афиша Псковского театра драмы
28 апреля 2021

Юрий Сорокин предложил упростить охранные правила при косметическом ремонте памятников
28 апреля 2021

Афиша Псковского музея-заповедника на майские праздники

28 апреля 2021

Опробовать старинную письменность приглашает Пушкинский музей-заповедник «Михайловское»
27 апреля 2021

Трагедия в Псковском кремле: 11 лет спустя

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...