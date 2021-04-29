«Невысыпание катастрофическое»: пскович рассказал, как снимался во втором сезоне «Эпидемии»
Пскович Дмитрий Федоров снялся в качестве актера массовых сцен во втором сезоне сериала «Эпидемия» и рассказал об этом в интервью газете «Псковская правда».
Всего Дмитрий Федоров провел на съемочной площадке «Эпидемии» два дня. Съемки прошли 19 и 20 апреля в кинодеревне Урочище Лосковское в Новоржевском районе.
По его словам, за кастинг он не переживал, поскольку знал, что подходит по типажу: «Мне это практически сразу подтвердил режиссер. Были такие участники, которых, как и меня, утвердили сразу, но они участвовать не стали, организаторам пришлось делать донабор».
«В этот раз съемки прошли довольно быстро, почти все было снято с первого дубля. Играли мы деревню религиозных фанатиков, и к нам пришли главные герои. Ну, а какие приключения с ними там происходили, увидите в сериале», - рассказал пскович.
Съёмки второго сезона успешного отечественного сериала «Эпидемия» производства 1-2-3 Production («Перевал Дятлова») стартовали 6 апреля под Москвой. Осенью 2020 года состоялся релиз сериала на крупнейшем стриминговом сервисе Netflix: он две недели держался там в топ-10 самых просматриваемых мировых проектов. Писатель Стивен Кинг похвалил «Эпидемию» в Twitter.
Полную версию интервью читайте на сайте газеты «Псковская правда».
«Невысыпание катастрофическое»: пскович рассказал, как снимался во втором сезоне «Эпидемии»
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