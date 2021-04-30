Пакуем чемодан: Отдыхаем с удовольствием в санаториях Псковской области

13:12, 30 апреля 2021, ПАИ

Псковская область одна из самых экологически чистых областей России — здесь лечит сама природа! Посещение санаториев региона позволяет совместить современное медицинское обслуживание с удовольствием, получаемым от отдыха. Отдых в санатории хоть дело не двух выходных дней, тем не менее стоит присмотреться к такому варианту проведения своего отпуска. Наша очередная рекомендация - санатории Псковской области.

Санаторий «Хилово» для взрослых и детей

Крупнейшая и популярная здравница на Северо-Западе находится на берегу реки на холмистой равнине. Климат курорта умеренно-континентальный с элементами морского. Наряду с широким спектром лечебно-профилактических услуг санаторий предоставляет комфортабельное размещение, здоровое питание, увлекательный досуг и экскурсии.

Стоимость: от 600 рублей на человека за 1 сутки.

Как добраться: Порховский р-н д. Хилово. 300 км от Санкт-Петербурга, 600 км от Москвы.

Санаторий «Голубые озера»

Находится в сосновом бору на берегу чистейшего живописного озера. Водолечение, лечение природной минеральной водой, спелеокамеру, грязелечение, гирудотерапию и другие методы оздоровления можно совместить с тихой охотой, рыбалкой и посещением местных достопримечательностей.

Стоимость: от 1300 рублей на человека за 1 сутки.

Как добраться: Невельский р-н, д. Опухлики. Поездом южного направления с Витебского вокзала до станции Невель.

Санаторий «Череха»

Расположен в живописной хвойной лесопарковой местности на полуострове и по праву гордится своей водолечебницей и питьевой галерей. Посещение курорта помогает восстановить защитные силы организма, предупредить обострение заболеваний, позволяет максимально использовать целебные природные факторы в лечении сердечно-сосудистой и нервной систем, органов движения и дыхания.

Стоимость: от 1620 рублей на человека.

Как добраться: Из Москвы с Ленинградского или Рижского вокзала на поезде до Пскова, из Санкт-Петербурга на «Ласточке» с Балтийского вокзала.

Пансионат «Маево»

Расположен в лесном массиве на берегу озера. Пансионат общетерапевтического направления принимает взрослых с детьми в любое время года. Вас ждет гарантированный отдых и отличное самочувствие.

Стоимость: от 2555 рублей за человека.

Как добраться: Поездом из Мурманска, Санкт-Петербурга, Москвы до ж/д станции Новосокольники. В дни плановых заездов автотранспорт пансионата утром встречает отдыхающих с 07.15 на вокзале ст. Новосокольники. При прибытии отдыхающих в другие дни с 08:00 до 22:00 возможен трансфер по предварительной договоренности с администратором пансионата.

На личном автомобиле расстояние до пансионата «Маево» от Москвы – 517 км, от Санкт-Петербурга – 498 км, от Пскова – 224 км.

Необходимо ехать до Новосокольников. От Новосокольников двигаться по Новорижскому шоссе (М-9) в сторону Пскова. На 26-м км съезд с Новорижского шоссе (М-9) направо в сторону деревни Антропково. На развилке при подъезде к Антропково придерживаться левой стороны. Ехать прямо 1,2 км до пансионата «Маево».

Поездом: ближайшая ж/д станция Новосокольники от санатория в 31 км. Далее на такси.

На автобусе: ближайший автовокзал/остановка Новосокольники в 32 км. Далее на такси.

На самолете: ближайший аэропорт - международный аэропорт Псков (PKV), ул. Германа, 34, Псков. Есть вылеты в Псков из городов Санкт-Петербург, Москва и других.

Также выходные в Псковской области можно провести в Полистовском заповеднике. Подробнее об этом уникальном месте читайте здесь. Еще мы рекомендуем посетить небольшой городок Остров. Остров – старинный пограничный город-крепость, средневековый пригород Пскова. Интересный маршрут ждет вас в Печорском районе. Кроме того туристов ждут дохновляющие кинорежиссеров Пушкинские Горы.

Рубрика «Пакуем чемодан» выходит при поддержке Туристского информационного центра Псковской области. Полезная информация для туристов, экскурсоводов, представителей туриндустрии на сайте центра.