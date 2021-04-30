Рейс в Симферополь будет выполнять самый большой в псковском аэропорту самолёт

12:13, 30 апреля 2021, ПАИ

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Самолет на рейсе в Симферополь будет самым большим из всех, что бывают в псковском аэропорту. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля.

Как сообщил Борис Елкин, из всех работающих в аэропорту Пскова транспортных средств самолёт для рейса в Симферополь на данный момент является самым большим, он имеет 144 пассажирских места экономкласса.

«Мы рассчитываем, что южное направление даст результат и больше псковичей сможет отдохнуть на Черном море», - отметил председатель.

Данное авиасообщение обеспечивается моделью Airbus 319, который представляет собой двухмоторный реактивный авиалайнер. Во время перелёта пассажиры будут обеспечены сендвичами и горячим чаем.

Также Борис Елкин отметил, что для пассажиров будут доступны услуги по детскому питанию, провозу дополнительного багажа и многое другое.

Воздух в самолете на рейсе Псков - Симферополь обновляется каждые 3 минуты.

С 30 апреля добраться из Пскова в Крым можно за три часа.