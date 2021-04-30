Воздух в самолете на рейсе Псков - Симферополь обновляется каждые 3 минуты
Воздух на борту самолёта в Симферополь обновляется каждые 3 минуты. Об этом сообщил директор Центрального регионального филиала S7 GROUP Александр Ларин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля.
Как рассказал Александр Ларин, данный рейс будет выполнять Airbus 319, который имеет 144 пассажирских кресла.
«С медицинской точки зрения мы относимся к перелетам ответственно. На борту самолёта воздух обновляется каждые три минуты, поэтому риск заражения очень мал», - отметил директор.
В Псковскую область впервые вошла крупнейшая частная авиакомпания S7.
С 30 апреля добраться из Пскова в Крым можно за три часа.
Авиасообщение между Псковом и Симферополем откроется сегодня.
Холдинг «Современные кабельные технологии» принял участие в международной выставке «Нефтегаз-2021» в Москве
Псковские гимнастки школы «Гармония» получили бронзу на всероссийских соревнованиях «Юность России»
Глава «Россетей» на Всероссийском совещании рассказал об итогах прохождения компанией осенне-зимнего периода 2020/2021