Воздух в самолете на рейсе Псков - Симферополь обновляется каждые 3 минуты

11:42, 30 апреля 2021, ПАИ

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Воздух на борту самолёта в Симферополь обновляется каждые 3 минуты. Об этом сообщил директор Центрального регионального филиала S7 GROUP Александр Ларин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля.

Как рассказал Александр Ларин, данный рейс будет выполнять Airbus 319, который имеет 144 пассажирских кресла.

«С медицинской точки зрения мы относимся к перелетам ответственно. На борту самолёта воздух обновляется каждые три минуты, поэтому риск заражения очень мал», - отметил директор.

В Псковскую область впервые вошла крупнейшая частная авиакомпания S7.

С 30 апреля добраться из Пскова в Крым можно за три часа.

Авиасообщение между Псковом и Симферополем откроется сегодня.