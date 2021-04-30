Юлия Лысова: Дебаты помогают развить навыки публичного выступления
Дебаты помогают школьникам развить навыки публичного выступления, такое мнение высказала председатель Молодежного парламента Юлия Лысова, говоря о значении проекта «Лиги дебатов», которая прошла 30апреля в Пскове.
«Мы за это взялись, потому что видим, что наше подрастающее поколение, к сожалению, разучилось выстраивать правильную и грамотную коммуникацию», - рассказала Юлия Лысова о том, что подтолкнуло её к созданию проекта.
Как отметила руководитель «Лиги», сегодня из-за социальных сетей детям стало гораздо проще не брать ответственность за свои слова. И, по её мнению, участие в дебатах – хороший способ это исправить.
«Дебаты – это тот формат, который помогает развить навыки публичного выступления и действительно показать, что это не так просто – выйти и отстаивать ту позицию, которая внутренне тебе противоречит», - отметила Юлия Лысова.
Сюжет коррепондента ПАИ Дмитрия Коновалова о том, как проходила «Лига Дебатов» в Пскове 30 апреля, смотрите здесь.
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